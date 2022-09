Sogno svanito e assalto in casa Inter: Barella è l’uomo giusto

Nicolò Barella sta vivendo, così come il resto dell’Inter, un inizio a fasi alterne. Il centrocampista nerazzurro potrebbe inoltre tornare protagonista sul mercato tra un anno

Un gol, due assist e prestazioni positive alternate ad altre meno buone per Nicolò Barella, che va a caccia della costanza di rendimento che lo ha sempre contraddistinto e che naturalmente aiuterebbe ulteriormente l’Inter dopo un avvio zoppicante. Le qualità del centrocampista classe 1997 sono note a tutti sia in Italia che in Europa, dove qualche big tra un anno potrebbe anche ripensare a lui in ottica calciomercato.

Barella infatti a suon di prestazioni potrebbe rimettersi in vetrina, e soprattutto in Premier League c’è chi potrebbe provare a farci un pensierino l’estate prossima. Si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp, che ha tutte le intenzioni di migliorare il centrocampo con calciatori più giovani e di talento per avviare un ricambio generazionale.

Calciomercato Inter, niente Valverde per Klopp: può tornare di moda Barella

Il sogno di Klopp per la mediana dei ‘Reds’ era Federico Valverde molto apprezzato da Carlo Ancelotti ed autentico jolly del centrocampo del Real Madrid. Le prestazioni dell’uruguaiano hanno suscitato quindi l’interesse anche del Liverpool che ha tentato senza successo un’offerta per il numero 15 madrileno. Ritenuto incedibile dal Real, Valverde ha anche costi molto elevati, e Klopp deve evidentemente rinunciare ad un suo sogno.

Archiviata la follia per l’uruguaiano ecco quindi che tra un anno il tecnico tedesco potrebbe anche tornare su un altro vecchio pallino come lo stesso Nicolò Barella. Nuovo assalto eventuale al mediano interista per dare dinamismo e capacità di inserimento ad un centrocampo da svecchiare e che necessita a tutti gli effetti di un ricambio generazionale. Stimato da Klopp ed adatto alla Premier, Barella è legato all’Inter da un contratto lungo fino al 2026 ed in generale ha un legame fortissimo con il club e la piazza. A meno di offerte choc difficilmente si muoverebbe.