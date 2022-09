Gratis l’erede di Handanovic, strada spianata: doppia ipotesi

La porta dell’Inter resta un dilemma per il resto della stagione. Handanovic o Onana? Lo sloveno peraltro potrebbe essere alle battute conclusive e spunta un altro nome

La questione relativa alla porta del presente e del futuro dell’Inter resta apertissima e attanaglia i tifosi ormai da diversi mesi, cioè da quando il club meneghino ha ingaggiato Andrè Onana. Il portiere camerunense ha giocato fin qui titolare le due gare di Champions League, mentre in campionato la scena è toccata ancora una volta a Samir Handanovic tra alti e bassi. Il 38enne capitano nerazzurro è spesso finito nel mirino della critica nelle ultime stagioni e col contratto in scadenza il prossimo giugno potrebbe essere anche arrivato al tramonto della sua lunga avventura milanese.

Intanto il duello per la titolarità dovrà essere ancora risolto in maniera definitiva, e la stagione promette di riservare ancora qualche sorpresa. Handanovic dall’alto della sua esperienza ha tutta l’intenzione di lottare per il posto non cedendo facilmente il passo al collega più giovane, che però per il prossimo anno sembra il titolare designato dopo i buoni segnali già dati finora.

Calciomercato Inter, Handanovic al passo d’addio: al suo posto il vice Onana può arrivare a zero

Qualora non dovesse essere rinnovato il contratto ad Handanovic, con annesso addio a parametro zero, l’Inter dovrebbe poi andare a caccia di un altro portiere che possa fungere da secondo di Onana.

Il club meneghino in Serie A potrebbe prendere il sostituto dello sloveno. Un vice del nuovo titolare sempre a zero rientrando quindi sui costi. In questo senso va tenuta d’occhio la situazione di Pietro Terracciano della Fiorentina, rappresentato da Pastorello e vice di ottimo impatto a Firenze (al momento ci sono problemi per il rinnovo), senza contare anche Sportiello dell’Atalanta gestito da un altro procuratore con cui ci sono buoni rapporti come Riso.