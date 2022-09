Infortunio Brozovic: arrivato l’esito UFFICIALE degli esami

Tegola in arrivo per l’Inter. C’è l’esito degli esami strumentali sostenuti da Brozovic. Tutto quello che c’è da sapere sull’infortunio del croato

Grave batosta in arrivo non soltanto per Simone Inzaghi ma per tutta l’Inter. Non a caso, in seguito all’infortunio capitatogli ieri sera durante Austria–Croazia, Marcelo Brozovic ha dovuto sottoporsi nella giornata di oggi ad alcuni esami strumentali.

Difatti, in seguito ad una risonanza magnetica effettuata dall’intero staff della Croazia, è emerso che Marcelo Brozovic ha rimediato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Ciò conferma che i suoi tempi di recupero si aggireranno intorno ad un mese di tempo. Simone Inzaghi e tutta l’Inter nel frattempo si augurano quindi di poter riavere a propria disposizione l’ex Dinamo Zagabria quanto prima.