Ďurica: “Skriniar è uno dei migliori difensori del mondo”

Inter, l’ex giocatore slovacco Jan Ďurica ha dato il suo parere sulla nazionale e su Milan Skriniar e non solo

L’ex difensore della Nazionale slovacca Ján Ďurica, ha dato un duro colpo ai tanti tifosi che per il dopo Samir Handanovic, indicano Milan Skriniar come futuro capitano in casa nerazzurra, sempre che, come si vocifera, non rinnovi o anche se rinnovasse venisse comunque ceduto.

Secondo l’ex calciatore, uno dei tanti motivi per cui, nonostante l’arrivo del nuovo allenatore Francesco Calzona, i risultati della squadra dell’est europeo non riescano ad essere positivi, è dovuto anche alla mancanza di un leader all’interno della rosa. Le ultime due gare della Nations League hanno visto la squadra perdere in casa 2-1 con l’Azerbaijan e pareggiare, sempre tra le mura amiche, 1-1 con la fanalina di coda e retrocessa nel gruppo D Bielorussia.

Queste le dichiarazioni in merito dell’ex giocatore, intervistato da Futbal Pravda: “Skriniar è uno dei migliori difensori del mondo, ma non ha le qualità di Skrtel. Stanko Lobotka è un giocatore eccellente, ma è fondamentalmente un buono e non riesco a immaginare che alzi la voce con i suoi compagni di squadra. Quando non hai un leader o un campione, devi compattare il gruppo. Lotti per te stesso, per il compagno e per il Paese“.