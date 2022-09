Altro ko in vista: salta Inter-Barcellona

Out un altro top ad una settimana esatta dal match di Champions League tra Inter e Barcellona. Le ultime sulle condizioni del giocatore

A causa dell’elevato numero di partite al quale tutti i giocatori stanno andando incontro, aumenta ancor di più di spessore la lista degli infortunati e non è un caso che anche chi non sia stato integrato in questi impegni di Nations League, abbia comunque dovuto far fronte a qualche stop forzato.

Diciamo questo, proprio in virtù del fatto che numerosissimi calciatori – indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno agli impegni della propria nazionale – sono comunque andati incontro ad infortuni di alto-medio grado e rischiano ora un lunghissimo stop. Tra questi, ce ne sono alcuni riguardanti anche Inter e Barcellona su tutti. Difatti, oltre a Marcelo Brozovic e Jules Koundé, se n’è aggiunto anche un altro alla lista degli infortunati ed ora le cose rischiano seriamente di farsi più gravi del previsto.

Infortunio dell’ultim’ora per Xavi: anche Bellerin va ko. E’ assente per Inter-Barcellona

In seguito ad un infortunio rimediato in allenamento, Hector Bellerin sarà assente nel match di Champions League contro l’Inter, proprio a causa di un problema accusato al soleo della gamba sinistra. A riportarlo, è stato proprio il Barcellona stesso, il quale, attraverso un comunicato, ha reso pubbliche le attuali condizioni del giocatore e rimarcando il fatto che, nella giornata di domani, il terzino spagnolo sarà sottoposto a nuovi accertamenti. Restano così a 2 le sue apparizioni collezionate sin qui con indosso la maglia ‘blaugrana’.