Rassegna stampa: i titoli sull’Inter di mercoledì 28 settembre

By

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 28 ottobre.

GAZZETTA DELLO SPORT – La ricarica di Zhang. Inter Zhang rilancia Mossa di Steven più di 100 milioni per ripianare le perdite. La gestione Suning Un esborso da 700 milioni Resta il nodo debito. Ambizioso e vincente il presidente è uomo record. Inter, ecco Chalobah L’inglese è in prima fila è lui il prescelto se parte Skriniar. Addio Beltrami d.s. per 16 anni Suoi i colpi Spillo Beccalossi.

CORRIERE DELLO SPORT – Assedio a Zhang. A Zhang serve un dribbling Conti in rosso Suning deve ricapitalizzare. San Siro, via al dibattito pubblico. I due club: no alla ristrutturazione. Dimarco alla Perisic. Addio Beltrami, asso fra Mazzola e Platini. Calhanoglu recupera contro la Roma sarà titolare.

TUTTOSPORT – Inter, la cessione si avvicina. Suning-Inter, la cessione si avvicina. C’è una nuova banca che cerca investitori Il 2023 per lasciare. Rosso di 140 milioni il Cda corre ai ripari: serve un’altra vendita. Addio a Beltrami scoprì Tardelli. Dall’Italia all’Inter c’è un nuovo Dimarco.