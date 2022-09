Ottava giornata di Serie A: designato l’arbitro di Inter-Roma

L’AIA ha diramato le designazioni per l’ottava giornata di Serie A, con il big match tra Inter e Roma affidato ad un esperto della categoria

Chiusa in positivo la parentesi degli impegni di Nations League per gli Azzurri di Mancini col sorpasso al fotofinish sulla sorprendente Ungheria, è tempo di riprendere le ostilità nel campionato di Serie A.

Questo sabato si sfideranno infatti Inter e Roma in una sfida da non perdere, per delineare l’ennesimo scontro diretto tra due delle favorite alla vittoria finale della competizione.

Per l’occasione, l’Organo Tecnico della CAN A ha diramato le designazioni arbitrali: sarà Davide Massa a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Quarto uomo Ghersini, mentre in sala VAR ci saranno Mazzoleni e Longo.

Serie A, Massa una garanzia per Inter e Roma

Con un bilancio di 23 incontri diretti per ciascuna, Davide Massa ha in Inter e Roma due delle squadre arbitrate con maggiore frequenza nel corso della sua lunga carriera ai massimi livelli. Sotto la sua direzione i nerazzurri hanno vinto 15 volte, pareggiando 4 incontri e perdendone altrettanti. Diversamente, i giallorossi sono stati meno fortunati: 9 le vittorie così come i pareggi, 5 le sconfitte. In entrambi i casi si conta una media di quasi tre cartellini gialli estratti per partita, mentre sono pressoché nulle le espulsioni: la Roma ne conta una, l’Inter nessuna. Attenzione anche ai calci di rigore: sono 6 concessi a favore dei padroni di casa, soltanto 2 a favore degli ospiti.