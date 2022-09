Agnelli a casa Inter: i motivi dell’incontro con Zhang

Agnelli fa visita all’Inter. Tutto quello che c’è da sapere a proposito dell’incontro avvenuto tra Zhang e l’attuale presidente della Juventus

Sono indubbiamente giorni intensi quelli che si stanno trascorrendo ultimamente al didentro della sede dell’Inter, in quanto, i nerazzurri, sono reduci da un periodo tutt’altro che facile e devono quindi dare ora una necessaria ed opportuna svolta; sia dal punto di vista societario che sul campo soprattutto.

Difatti, dopo essere stati ‘sopraffatti’ per 3-1 dall’Udinese di Andrea Sottil, i nerazzurri – possiamo dire – che, durante il corso di queste ultime settimane, non hanno fatto nient’altro che concentrarsi su quello che non è andato recentemente e così facendo, hanno già rivolto il proprio sguardo verso i prossimi impegni futuri. Da qui infatti, ad attendere l’Inter di Simone Inzaghi, ci saranno dapprima la Roma di Josè Mourinho ed in seguito il Barcellona di Xavi Hernandez in Champions League, anche se nel frattempo, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ ha già avuto il tempo di soffermarsi anche su altre faccende legate al futuro del club e di tutta la società.

Inter, Zhang incontra Agnelli: ecco cosa è successo in queste ultime ore

Stando infatti a quanto fatto presente recentemente da ‘Tuttosport’, Steven Zhang e l’attuale presidente della Juventus Andrea Agnelli, si sono incontrati proprio nella giornata di ieri. Ad ora, non è ancora chiaro il motivo del perché sia avvenuto questo incontro a casa Inter, ma ciò che è certo, è il fatto che sia stata più di una semplice visita ‘di cortesia’. Tra i due, c’è grande stima professionale oltre che amicizia, ma è assai probabile che entrambi i patron, si siano visti proprio per aggiornarsi sulla querelle legata alla questione Superlega con la UEFA.