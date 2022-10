Sfida Juve-Inter: scambio disperato a gennaio

Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi ancora una volta. Non in campo ma in sede di calciomercato, dove entrambe hanno bisogno di potenziali rinforzi a sinsitra

La fascia sinistra dell’Inter è ancora a caccia di un vero e proprio padrone dopo l’addio di Ivan Perisic. Gosens non ha ancora convinto, mentre si sono alternati in quella zona anche Dimarco, che ha fatto benissimo in Nazionale, e Darmian, solito jolly impiegabile ovunque. Situazione non troppo diversa anche in casa Juventus, dove Alex Sandro è in fase calante ormai da qualche anno, ed in generale non sembrano esserci particolari alternative convincenti come terzino sinistro. Ecco quindi che i bianconeri avevano messo nel mirino anche Ramy Bensebaini, mancino algerino di proprietà del Borussia Moenchengladbach col contratto in scadenza a giugno 2023.

Già tre gol in stagione peraltro per il laterale classe 1995 che abbina bene fase offensiva e difensiva e ha proprio nella qualità del suo sinistro la sua arma migliore. Bravo anche in fase di assistenza, Bensebaini è un terzino anche fisicamente completo dall’alto dei suoi 187 centimetri. Un calciatore che come profilo tecnico stuzzica anche la stessa Inter, vista la situazione confusa della fascia sinistra.

Calciomercato Inter, Bensebaini mancino a scadenza: dalla Germania la soluzione estrema

L’Inter resta dunque sulle tracce di Bensebaini, occasione a zero visto che a giugno termina il suo contratto con il Borussia. C’è anche la Juve su di lui mentre dal canto suo il Gladbach per non perderlo a zero potrebbe fare un tentativo disperato a gennaio offrendo il calciatore algerino alla società meneghina in cambio di Robin Gosens.

Il laterale interista è proprio di nazionalità tedesca ed era già stato accostato al Bayer Leverkusen in coda alla sessione estiva di calciomercato. La sua avventura all’Inter non sta procedendo al meglio e non vanno esclusi colpi di scena.