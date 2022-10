Novità Lautaro da Appiano: sorride Inzaghi in vista del Barça

Buone notizie in arrivo in casa Inter. Ecco le ultime su Lautaro Martinez in vista della gara di Champions contro il Barcellona

Tra le tante note dolenti raccolte ultimamente, ecco che, per fortuna di Inzaghi e i suoi, arrivano segnali incoraggianti da Appiano in merito alle condizioni di Lautaro Martinez in vista del match di domani.

Difatti, nonostante Lautaro Martinez avesse accusato un affaticamento durante queste ultime ore, l’argentino, nella giornata di oggi, ha svolto un allenamento parziale insieme a tutto il resto della squadra; in quanto, lo stesso ‘Toro’, è stato aggregato in gruppo sia nella fase di riscaldamento svolta dall’Inter, che in quella del ‘torello’ e resta quindi a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League di domani contro il Barcellona. Starà dunque allo stesso tecnico piacentino decidere se schierarlo o meno dal 1′.