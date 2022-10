DIRETTA Champions, Inter-Barcellona: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Barcellona di Xavi nella terza giornata di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Barcellona nel posticipo serale che chiude la terza giornata del gruppo C di Champions League, tra due formazioni che si trovano a pari punti in classifica e si giocano il secondo posto nello scontro diretto che vedrà il secondo atto tra otto giorni in terra catalana.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi sempre più in bilico in panchina, hanno bisogno di una vittoria per dare una svolta alla stagione dopo la sconfitta di sabato sempre a San Siro con la Roma in campionato, per dare seguito al successo sul Viktoria Plzen e provare a ribaltare i pronostici del girone qualificandosi per gli ottavi. Dall’altro i blaugrana di Xavi puntano ai tre punti come fatto nella Liga contro il Maiorca, per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno in vista del ritorno in casa dopo il ko contro il Bayern Monaco. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.