Lukaku, il rientro slitta ancora: le ultime

Il rientro di Romelu Lukaku in campo slitta ancora. Le ultime sulle condizioni del centravanti dell’Inter in vista dei prossimi impegni

Dopo aver rimediato più di un semplice fastidio muscolare durante gli scorsi mesi, Romelu Lukaku, è da lì stato costretto a dover saltare numerose partite per via di questo infortunio. Ecco però che emergono ulteriori novità in merito al suo recupero effettivo.

Difatti, nonostante il belga abbia già dovuto rinunciare alle ultime complessive sette partite – di cui addirittura cinque di campionato – lo stesso centravanti dell’Inter, sarà inevitabilmente chiamato a rinunciare – almeno – anche alle prossime due gare, in programma con Barcellona e Sassuolo (e di qui quella coi ‘blaugrana’ in scena proprio quest’oggi). Probabile a questo punto, il suo possibile rientro da titolare nel prossimo 16 ottobre in quel del ‘Meazza’ contro la Salernitana, anche se, proprio come fatto presente da Inzaghi, Romelu Lukaku ha già messo nel mirino il suo rientro in campo e spera quantomeno in una convocazione nella gara di ritorno di Champions contro la squadra di Xavi.

Inter, Inzaghi interviene su Lukaku: “Penso che per il recupero di Lukaku ci vorrà almeno quest’altra settimana”

Dopo essere intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Simone Inzaghi ne ha da lì approfittato per poter fare ulteriore chiarezza in merito alle condizioni di Lukaku: “Penso che per poter rivedere Romelu tra i convocati ci vorrà perlomeno quest’altra settimana. Vedremo un po’ come andranno le cose in questi ultimi giorni, ma credo che si andrà più avanti sia per lui che per Brozovic, a maggior ragione con Marcelo che si è appena infortunato”.