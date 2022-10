Zhang pronto al via libera: “Idillio al capolinea”

Zhang pone fine a tutto e indica la via. Ecco cosa sta accadendo in queste ultime ore. La situazione in casa Inter

Reduci da un complicatissimo avvio di stagione, è ormai ovvio a tutti che più di qualcosa non stia andando nel verso giusto in quel di Appiano Gentile ed è proprio per questo che sia l’Inter che Simone Inzaghi sono chiamati a fare meglio.

Difatti, i nerazzurri, si sono resi protagonisti di pessimi risultati raccolti sin qui e lo dimostrano proprio i ben quattro ko raccolti in sole otto giornate di campionato. Sono stati in tanti a finire chiaramente sul banco degli imputati e tra questi, c’è inevitabilmente anche lo stesso tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. Nel frattempo, i primi a dover farsi sentire, sono indubbiamente i componenti che figurano al didentro del nucleo societario nerazzurro ed è per questo che Steven Zhang ha già iniziato ad ‘alzare la voce’.

Idillio al capolinea tra Inzaghi e Zhang: ecco cosa non è andato giù al presidente

Stando a quanto emerso quest’oggi dall’edizione di ‘La Gazzetta dello Sport’, all’attuale presidente dell’Inter Steven Zhang non sarebbero piaciute una serie di atteggiamenti disposti da parte di Simone Inzaghi, al punto che, la stessa ‘rosea’ riporta: “A non andare giù al presidente, di recente, è stata la conferenza pre-Roma e quel messaggio volutamente mirabolante con il quale l’allenatore rivendicava meriti anche nei conti della società. Ai piani alti è stata vista come un’invasione di campo, anche perché il giorno dopo non sono arrivati i tre punti che avrebbero silenziato ogni polemica”. La stessa testata giornalistica, sottolinea infine: “Il rischio di perdere la qualificazione in Champions è diventato reale e Zhang vuole evitarlo, costi quel che costi”.