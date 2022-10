Lautaro resta il pezzo forte dell’Inter: “Cifre impressionanti”

Le parole dell’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, sulle richieste piovute nella sessione di mercato e il ruolo del proprio assistito all’Inter

Da qualche tempo, per le strade delle cittadine argentine, si è certi che Lautaro Martinez sia un obiettivo del Bayern Monaco a seguito della partenza di Robert Lewandowski verso le sponde del Barcellona. Eppure queste restano soltanto delle voci sulle quali l’agente del calciatore, Alejandro Camano, non ha voluto sbilanciarsi troppo.

“Non sono sorpreso che arrivino così tante richieste”, ha dichiarato l’agente in una recente intervista ai microfoni dell’emittente locale ‘Tyc Sports’. “Lautaro ha però le idee molto chiare: pensa soltanto all’Inter e al Mondiale. Nel corso della passata sessione estiva di mercato ci sono state grandi possibilità di andare via per cifre impressionanti, ma lui stesso si è reso conto che era meglio non cambiare. Poi chissà, in futuro può accadere di tutto. L’Inter non sta attraversando un bel momento di forma, è vero, ma resta un gruppo forte e un ambiente meraviglioso. Lautaro non ha fretta di fare passi avanti, lascia che sia il calcio a segnargli la via”, ha proseguito con grande convinzione Camano.

Camano: “Lautaro bloccato sottorete, serve un’inversione di trend”

“Ieri (contro il Barcellona in Champions League, ndr) ha dato dimostrazione del suo attaccamento alla maglia tenendo duro, nonostante avesse accusato un fastidio al flessore appena qualche giorno prima nella sfida contro il Napoli. Certo è tutto bello, ma gli manca il gol. Era partito bene segnando 3 reti nelle prime 4 partite di campionato, poi si è bloccato in quelle successive. In Europa è ancora a secco. Serve invertire la tendenza negativa già dalla sfida contro il Sassuolo: Inzaghi dovrà affidarsi interamente a lui e a Dzeko, dopo l’infortunio di Correa“, ha concluso l’agente.