Nona giornata Serie A: designato l’arbitro di Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter, designato l’arbitro per la gara del Mapei stadium e valida per la nona giornata del campionato di serie A

L’Associazione Italiana Arbitri, ha reso noto le designazioni per le gare che si disputeranno nel prossimo week-end e valide per la nona giornata del campionato di serie A.

La prima gara che romperà il ghiaccio del prossimo turno calcistico della massima serie italiana sarà al Mapei Stadium alle ore 15 con la sfida tra Sassuolo e Inter. Ad arbitrare questa delicata gara tra le due squadre appaiate a 12 punti in classifica sarà il direttore di gara Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Dei Giudici e dal quarto uomo Colombo. In sala Var ci saranno Guida e Maggioni.

Per la giacchetta nera un solo precedente con la squadra nerazzurra lo scorso 23 aprile la vittoria al Meazza per 3-1 contro la Roma grazie alle reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez, mentre per la Roma il gol della ‘bandiera’ venne segnato da Mkhitaryan. Per quanto riguarda invece la squadra emiliana sarà la quinta volta per l’arbitro lombardo e nei quattro precedenti due vittorie e due sconfitte di cui una in Coppa Italia contro il Perugia nel 2019.

Queste invece tutte le altre designazioni e date e orari delle gare:

MILAN – JUVENTUS Sabato 08/10 h. 18.00

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: FABBRI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – SAMPDORIA Sabato 08/10 h. 20.45

PICCININI

PRENNA – LOMBARDO

IV: FELICIANI

VAR: BANTI

AVAR: BRESMES

TORINO – EMPOLI h. 12.30

FOURNEAU

MASTRODONATO – MINIUTTI

IV: RUTELLA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

MONZA – SPEZIA h. 15.00

PERENZONI

MELI – PERETTI

IV: VOLPI

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO S.

SALERNITANA – H. VERONA h. 15.00

GHERSINI

SECHI – MASSARA

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – ATALANTA h. 15.00

DOVERI

TEGONI – MORO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

CREMONESE – NAPOLI h. 18.00

ABISSO

DE MEO – MONDIN

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

ROMA – LECCE h. 20.45

PRONTERA

ALASSIO – MOKTHAR

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 10/10 h. 20.45

MARESCA

BINDONI – ZINGARELLI

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO