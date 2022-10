Rapporti eccellenti e proposta a zero: esterno gratis nel 2023

Il parco esterni dell’Inter è quello che regala più punti interrogativi in vista del futuro. Da una fascia sinistra che non decolla al contratto in scadenza di Darmian. Una soluzione intrigante potrebbe arrivare gratis dalla Serie A

Sulla corsia di sinistra dell’Inter continua ad esserci un vuoto da colmare e delle gerarchie da registrare. Gosens non è ancora quello dei tempi dell’Atalanta, motivo per cui Inzaghi ha spesso impiegato lì anche Darmian o Dimarco. Una rotazione ampia di tutti gli esterni, tranne Bellanova, che è anche sinonimo di incertezza sulle fasce dove l’unico pilastro resta quel Denzel Dumfries tanto desiderato anche all’estero.

L’Inter intanto proverà con la guida di Inzaghi a trovare la giusta quadra con il materiale attualmente a disposizione, fermo restando che qualche punto interrogativo rimane, sia per il contratto in scadenza di Darmian, come jolly per entrambe le corsie, sia per il rendimento di Gosens. Al netto di tutto il club meneghino potrebbe anche guardarsi intorno a caccia di occasioni, e non è da escludere che una chance da provare a cogliere possa arrivare proprio dalla Serie A.

Calciomercato Inter, Ola Aina occasione gratis per il 2023: il jolly è in scadenza

In vista della prossima stagione quindi l’assetto e l’equilibrio degli esterni potrebbe mutare ancora tra titolari e soprattutto seconde linee. In ottica laterale di riserva low cost per giugno può essere un’idea anche Ola Aina che a Torino comunque sta giocando con continuità nonostante le voci della scorsa estate, anche grazie ai problemi fisici di Vojvoda, titolare sulla carta a sinistra.

Il nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2023 e capacità di giocare sia a destra che a sinistra, e potrebbe quindi essere proposto dall’Agenzia base soccer in eccellenti rapporti con il club meneghino. In caso di mancato rinnovo dunque Aina sarebbe ipotizzabile come colpo gratis per un vero e proprio jolly nel pieno rispetto dei conti. Peraltro già esperto di Serie A ma ancora 25enne.