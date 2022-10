L’Inter va all-in: investimento da 60 milioni

L’Inter non molla e tenta il possibile investimento da 60 milioni di euro. Tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa situazione

Galvanizzata dal successo ottenuto per 1-0 sul terreno del ‘Meazza’ contro il Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi prova ora a gettare l’occhio più in là e a soffermarsi soprattutto su ciò che accade anche al difuori del campo.

Così facendo infatti, il tecnico piacentino prova a suonare la carica in vista dei prossimi impegni. Ad attendere l’Inter, ci sarà ora l’ostica trasferta in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma nel frattempo, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’, prova ad analizzare in particolar modo anche i possibili scenari legati al mercato. In tal senso, ecco che Marotta e soci provano già a ‘blindare’ Milan Skriniar per il futuro.

Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano il mega affare per Skriniar: le cifre sul possibile rinnovo

Da oggi in poi, qualsiasi giorno sarà quello buono per iniziare una trattativa sul rinnovo di Skriniar col suo rappresentante, vale a dire Roberto Sistici. L’Inter, dal canto proprio, presenterà un’offerta intorno ai 6 milioni di euro netti a stagione più annessi bonus, quanto prende Lautaro per intenderci e presumibilmente fino al prossimo 2027. In sostanza, l’intera dirigenza dell’Inter è disposta ad investire per lui qualcosa come 60 milioni di euro – l’ingaggio lordo – per i prossimi quattro anni. A questo punto, il difensore slovacco è chiamato a una scelta di vita – e di cuore allo stesso tempo – visto che il Psg mette sul piatto circa 9 milioni (tra cui bonus inclusi). Chiaramente, sul piano economico non c’è alcuna partita, perciò Marotta e soci, a questo punto, possono soltanto sperare in una scelta fuori dal comune da parte dell’ex Sampdoria, a cui, tra le tante cose, è anche stata affidata la fascia contro il Barçellona.