Inzaghi torna nel mirino dei tifosi: “Una follia. Scelta imbarazzante”

Alternanza Onana-Handanovic, la scelta del tecnico dell’Inter manda in escandescenza gli interisti: “E’ una roba da matti”

Dopo Inter-Barcellona, Simone Inzaghi ha ribadito che l’alternanza tra i pali proseguirà nonostante ci sia ormai un plebiscito in favore di Onana. Alle parole del tecnico segue la ‘conferma’ di stamattina di ‘Gazzetta.it’: almeno fino al Mondiale, Handanovic e il portiere camerunese si alterneranno in porta. Lo sloveno giocherà in campionato, dunque domani col Sassuolo sarà di nuovo lui il titolare, l’ex Ajax in Champions League.

Gli interisti sono tutti in favore della titolarità di Onana, di conseguenza tutti ‘contro’ Inzaghi.

Onana-Handanovic, l’alternanza continua: i tifosi dell’Inter attaccano Inzaghi

Ecco alcuni dei (tantissimi) tweet raccolti da Interlive.it:

Gli si è voluto bene e si vuole continuare a farlo. Ma così finiremo per odiarlo ed è ingeneroso ed ingiusto.#Handanovic #Inzaghi rendetevene conto, per il vostro bene e per la cosa più importante che è il bene dell’Inter.#onana #IMInter #amala — Stewie 🖤💙 (@Stewieneroblu) October 7, 2022

#Inzaghi ha perso la possibilita’ di essere un allenatore che poteva farcela con una grande squadra. Preferire #Handanovic ad #Onana e’ una roba da matti. — Dexter Portelli (@dexter_portelli) October 7, 2022

Da oggi in poi quando giocherà quella sedia di #handanovic, non guarderò più la partita, #Inzaghi si ostina a farlo giocare quando è palese che tutti, spogliatoio compreso, vogliono #onana. — Antonio Sole (@AntonioSole9) October 7, 2022

la situazione #Handanovic – #Onana sta diventando imbarazzante e assurda. Allo stesso modo imbarazzante #Inzaghi , che al 7 ottobre non ha capito chi DEVE giocare , e la dirigenza.

Adesso basta.#Inter #HandanovicOUT — peppe_pellone (@peppe_pellone) October 7, 2022

Se confermato, Inzaghi ne esce veramente malissimo. Non voglio dimenticare però che questa dirigenza ha rinnovato a 3 milioni un portiere di 39 anni in declino, avendo già comprato il sostituto mesi prima. Scelta onestamente imbarazzante.#handanovic #onana — Davide (@Davide9308) October 7, 2022