DIRETTA Serie A, Sassuolo-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Sassuolo di Dionisi nella nona giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia in una gara molto delicata valida come anticipo che apre la nona giornata del campionato di Serie A, tra due squadre appaiate in classifica a quota 12 punti.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano ad invertire la rotta che li ha visti perdere le ultime due partite di campionato contro l’Udinese in trasferta e contro la Roma in casa a cavallo della sosta per le Nazionali per cercare quantomeno di restare agganciati al treno del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra i neroverdi di Alessio Dionisi, invece, puntano ad allungare la striscia di due vittorie di fila ottenute contro il Torino e la Salernitana senza subire gol per portarsi nelle zone alte della graduatoria. Interlive.it vi offre la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.