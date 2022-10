Champions League, UFFICIALE: designato il team arbitrale di Barcellona-Inter

Otto giorni dopo dalla partita d’andata si gioca il delicato ritorno di Barcellona-Inter, intanto l’UEFA ha comunicato la designazione della squadra arbitrale

Con la vittoria maturata contro il Barcellona a ‘San Siro’ con il punteggio di 1-0 l’Inter ha potuto tornare in piena corsa qualificazione agli ottavi di Champions League, ma i giochi sono tutt’altro che chiusi. Il prossimo mercoledì 12 ottobre, a partire dalle ore 21, si terrà la gara di ritorno sull’ostico manto erboso del ‘Camp Nou’: i padroni di casa daranno il tutto per tutto per non farsi sfuggire il passaggio del turno sotto il naso.

Per l’occasione, l’UEFA ha diramato la designazione della squadra arbitrale. Questa giunge in un momento caldissimo, subito dopo le critiche piovute addosso allo scorso direttore di gara sloveno Vincic da parte di Xavi e del presidente blaugrana Laporta. Sul polacco Marciniak, dunque, grande pressione e responsabilità. L’esperto internazionale verrà coadiuvato dagli assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, con Musiał quarto uomo. In sala VAR figureranno Kwiatkowski e Attwell.

Con Marciniak tanti precedenti, per l’Inter è striscia positiva

L’ultima volta che l’Inter e Marciniak si sono incontrati è stato lo scorso inverno, in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League persa per 2-0 contro il Liverpool. Prima di allora, sono quattro gli altri precedenti terminati tutti con punteggi favorevole ai nerazzurri. Dapprima nella stagione 2014/2015 di Europa League contro il Wolfsburg (3-1), poi nel 2018 proprio contro il Barcellona (1-1), nel 2019/2020 contro lo Slavia Praga (3-1) e nella semifinale di EL contro lo Shakhtar nel 2020 terminata con il punteggio di 5-0.