Skriniar firma a zero ma non col Psg: i dettagli

Il difensore centrale, obiettivo di mercato del club francese, è con un piede sul rinnovo con l’Inter e l’altro nella morsa di un’altra forte pretendente

Si continua a parlare di Milan Skriniar come se ci fossero buone notizie sul suo rinnovo con l’Inter, ma la verità è che ad oggi la fumata bianca appare ancora molto lontana. In tutti questi mesi trascorsi a seguito della chiusura della sessione estiva di calciomercato ci sono stati contatti, chiamate, avvicinamenti e allontanamenti volti a trovare una quadra in una delle questioni che stanno maggiormente a cuore alla dirigenza, per il benessere dell’intero movimento calcistico nerazzurro.

In questo scenario ancora contorto, tuttavia, il difensore centrale resta un pallino del Paris Saint-Germain che in passato aveva tentato a più riprese di strapparlo all’Inter con la promessa di un incentivo non indifferente sul contratto (cifre intorno ai 6 milioni di euro).

Ai francesi si anche aggregato il Barcellona, ma quel che prima sembrava essere una mera suggestione – come ampiamente discusso in precedenza su ‘interlive.it‘ – oggi sta diventando un’idea sempre più vicina alla concretizzazione. Stando alle conferme degli spagnoli di ‘sport.es’, il club catalano sarebbe in attesa di conoscere le mosse dei diretti concorrenti del PSG per muovere le proprie pedine rigorosamente a parametro zero. Le chance sono basse, ma ci sono.

Calciomercato, Skriniar tra PSG e Barcellona: l’Inter deve accelerare

Il calciatore, tra l’altro, verrebbe rilasciato senza possibilità di monetizzazione la prossima estate, rappresentando per l’economica dell’Inter un avvallamento non indifferente. Entro gennaio, dunque, la situazione deve necessariamente prendere una piega in favore dei nerazzurri, che si parli di permanenza col rinnovo oppure di cessione da 60-70 milioni di euro come precedentemente richiesto ad Al-Khelaifi per lo sblocco della trattativa.