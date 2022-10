C’è un problema Brozovic: ecco il ‘timore’ di Inzaghi

Brozovic non appare nelle migliori condizioni e Inzaghi inizia seriamente a preoccuparsi. La situazione in casa Inter

Nonostante i nerazzurri abbiano faticato eccome in quest’ultimo periodo, la squadra di Simone Inzaghi, nell’arco della scorsa settimana è riuscita a far registrare due vittorie su due, ottenute precisamente con Barcellona e Sassuolo.

Così facendo insomma, i nerazzurri hanno praticamente deciso di ‘rimboccarsi’ le maniche anche se, la stessa Inter, non sembra aver ritrovato ancora del tutto quella ‘brillantezza’ che l’ha caratterizzata durante il corso dello scorso campionato. Nel frattempo però, i nerazzurri, durante il proprio cammino, hanno dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Non basta quindi pensare soltanto a quelli di Lukaku e Correa, bensì anche a quello di Brozovic (ancora alle prese con un serio guaio muscolare).

Inter, Inzaghi ora è per davvero nei guai: il ‘timore’ sull’infortunio di Brozovic

Dopo essersi infortunato con la propria nazionale, Marcelo Brozovic è da lì stato costretto a dover saltare non soltanto gli ultimi impegni di campionato ma anche quelli di Champions League. La cosa ancor più ‘triste’ per Inzaghi e i suoi però, è il fatto che per il croato sono in arrivo notizie tutt’altro che confortanti. Difatti, la sensazione, è quella che l’ex Dinamo Zagabria possa solamente tornare al Mondiale. A quel punto, il tecnico piacentino e la restante parte del suo staff ‘riabbraccerebbero’ il proprio playmaker solamente all’inizio del 2023. Chiaramente, questa resta solamente un’ipotesi, ma nel caso in cui questa teoria dovesse seriamente essere confermata, il numero 77 nerazzurro salterebbe così circa 9 partite tra campionato e coppa.