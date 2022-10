Intreccio Juve-Barcellona: lo scambio che esclude l’Inter

Il solito asse a distanza tra Juventus e Inter potrebbe anche ripetersi. Spesso gli obiettivi delle due grandi rivali combaciano e rischiano di pestarsi i piedi. Nuovo intreccio a sfondo internazionale

Juventus e Inter erano due delle grandi favorite della vigilia per la vittoria finale dello scudetto, eppure l’inizio di entrambe è stato parecchio altalenante. I bianconeri hanno vissuto un settembre terrificante sotto ogni punto di vista, mentre i nerazzurri di Inzaghi hanno perso certezze alternando troppo spesso vittorie e sconfitte, con un numero di gol subiti eccessivo rispetto al recente passato. Le due grandi rivali storiche del calcio italiano inoltre spesso incrociano i rispettivi destini anche attraverso il calciomercato e nel prossimo futuro, seppur non direttamente, potrebbe accadere ancora.

È capitato in diverse circostanze di vedere bianconeri e nerazzurri a caccia di obiettivi simili, ma questa volta l’intreccio potrebbe essere internazionale con più club coinvolti.

Calciomercato Inter, intreccio Juventus su un obiettivo nerazzurro: scambio col Barcellona

L’intreccio che potrebbe vedere coinvolte indirettamente Juventus e Inter partirebbe dal nome di Arthur. Il centrocampista brasiliano è finito in prestito al Liverpool, lì dove non sta ottenendo grandi risultati e offrendo prestazioni convincenti. I ‘Reds’ infatti non sembrano affatto intenzionati a cercare un modo per trattenerlo ancora ad Anfield e potrebbe quindi fare rientro momentaneo a Torino in attesa di nuova collocazione.

A quel punto la Juventus potrebbe provare ad imbastire un nuovo scambio con il Barcellona coinvolgendo Arthur. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino del regista brasiliano, che al Barça ha espresso il suo miglior calcio, in cambio di quello del giovane Alex Baldè, laterale mancino che ha anche raccolto minutaggio in questo avvio di annata in blaugrana. Lo stesso terzino sinistro era peraltro anche nel mirino dell’Inter e con questo ipotetico scambio di fatto la Juve taglierebbe fuori i nerazzurri.