Onana sempre più leader: “Lo abbiamo dimostrato”

L’estremo difensore camerunense si conferma sempre più uno dei punti di forza di questa nuova Inter. Il focus su Onana

Tra le note più piacevoli di questa Inter, c’è sicuramente quella di un André Onana più ‘rinvigorito’ che mai possiamo dire e questa cosa, non può far altro che creare piacere non soltanto ai tifosi interisti ma a tutto l’ambiente nerazzurro.

Grazie alle ultime prestazioni offerte sul campo, André Onana si sta prendendo giorno dopo giorno e sempre più l’Inter. L’estremo difensore camerunense, durante la gara di Champions di ieri contro il Barcellona, è stato in grado di mostrare non soltanto tanta personalità, ma di fornire inoltre anche il lancio su Lautaro che ha poi valso il gol del momentaneo 2-3 di Gosens. Tanti i segnali che evidenziano quindi il suo attaccamento alla maglia dell’Inter, proprio come certificato da come ha ‘suonato la carica’ dopo l’1-0 di Osumane Dembelé. Da qui il focus sul portiere ex Ajax.

Onana sempre più leader della retroguardia nerazzurra: il punto sul rendimento del portiere dell’Inter

Accasatosi all’Inter a parametro zero durante la scorsa estate, André Onana ha da lì dovuto far fronte ad un periodo d’adattamento nel quale Handanovic gli ha sostanzialmente fatto da ‘chioccia’. Quel momento lì sembra però essere ormai finito, al punto che l’ex Ajax è già stato in grado di raccogliere sin qui 5 presenze (dove tre di queste sono arrivate consecutivamente). In questi ‘sprazzi’ di gara, l’estremo difensore camerunense ha inoltre mostrato una grande personalità e lo si è visto anche da come ha reagito appunto all’1-0 ‘incassato’ da Dembelé.