Rottura e cessione: Simeone il sostituto lo prende dall’Inter

È tornato a brillare Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ contro il Barcellona ha messo in scena un secondo tempo da leader assoluto e il suo nome potrebbe tornare in auge anche in ottica calciomercato. Un’altra spagnola ci potrebbe pensare

L’ultima tre giorni di coppe europee ha dato indicazioni importanti, non solo all’Inter per un passaggio del turno in un girone di ferro che ora diventa alla portata, ma anche ad altre big in ottica calciomercato con tanto di Lautaro Martinez sullo sfondo. L’Atletico Madrid infatti vive una fase piuttosto complicata sia in Liga che in ambito europeo e il pareggio contro il Club Brugge non ha fatto che aumentare i dispiaceri di un inizio difficile.

Ad un avvio già complicato si aggiunge anche la situazione scottante relativa a Joao Felix, attaccante portoghese che è ancora a secco di gol tra campionato e coppa, e che con il rientro a pieno regime di Griezmann tra i titolari paga con la panchina la ritrovata concorrenza.

Calciomercato Inter, Joao Felix furia e possibile addio all’Atletico: Simeone occhio a Lautaro

All’Atletico monta il caso Joao Felix che dopo un lungo riscaldamento nella gara contro il Brugge è rimasto comunque in panchina senza entrare neanche per un minuto. In avanti sono entrati Carrasco, Morata e Cunha, ma non il portoghese che non ha di certo nascosto la sua rabbia e la sua frustrazione per la scelta di Simeone. Le riprese TV lo hanno infatti pescato furioso in panchina e rabbuiato dopo aver visto Witsel come ultima scelta del tecnico argentino. Al termine della partita sono fioccati i tweet che riguardavano il mancato ingresso in campo del giovane lusitano, anche da parte di tifosi del Benfica con ‘mi piace’ annesso proprio di Joao Felix.

Segnali di come il matrimonio con l’Atletico potrebbe anche finire con le voci che si inseguono dalla Spagna. In caso di addio milionario la società iberica potrebbe pensare anche a Lautaro Martinez come rinforzo in quella zona di campo, proprio con i soldi di una eventuale cessione. Simeone stima il ‘Toro’ da tempo e in caso di incasso da 80 milioni a salire potrebbe lanciare l’assalto.