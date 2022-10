Nicola: “L’Inter la più forte di tutte. Mancheranno in tre domani”

Nicola mette in guardia i suoi e guarda già alla sfida di domani. Tutte le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della Salernitana.

Torna la Serie A, con l’Inter impegnata nel match di domani contro la Salernitana alle ore 12:30 in quel del ‘Meazza’. Gara da non sottovalutare minimamente questa per i ragazzi di Inzaghi, i quali vanno alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato dopo quello arrivato contro il Sassuolo.

A parlare alla vigilia di questo match, ci ha pensato proprio lo stesso allenatore della Salernitana in conferenza stampa, vale a dire Davide Nicola: “L’Inter vanta calciatori abituati a giocare ogni tre giorni a certi livelli. Il loro livello è tale da poter ricaricare subito le batterie e tocca quindi a noi essere al massimo sul piano mentale. Inoltre, per qualche calciatore sarà la prima volta a ‘San Siro’. Nonostante l’impatto iniziale avuto dai nerazzurri, per me restano loro la squadra più forte e più completa della Serie A“. In seguito a tutto ciò, il tecnico ‘granata’ ha poi fatto chiarezza su tutte quelle che saranno le loro assenze di domani.

Inter-Salernitana, Nicola esce allo scoperto e ‘avvisa’ sulle assenze di domani: “In tre non ci saranno. Lovato resta invece arruolabile”

Dopo aver fatto tutte le dovute premesse su questa sfida, il tecnico Davide Nicola ha in seguito ‘esplicitato’ tutte le assenze per la gara di domani contro l’Inter: “Mi prenderò ancora qualche ora per poter fare altre scelte. Nonostante questo, domani non ci saranno oltre a Maggiore ne Fazio e ne Radovanovic in quanto assente per squalifica. Vengono con noi invece Bohinen e Lovato. La scelta su Candreva? Non sono d’accordo col fatto che da esterno sia sottoposto ad un super lavoro. E’ un giocatore che può agire in tutti i ruoli”.