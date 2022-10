Rivoluzione in difesa e novità dal 1′ per Inzaghi: le probabili di Inter-Salernitana

Le probabili formazioni che i due tecnici di Inter e Salernitana schiereranno in campo in occasione di questa decima giornata di Serie A

Torna la Serie A, con l’Inter impegnata domattina alle ore 12:30 in quel del ‘Meazza’ contro la Salernitana di Davide Nicola. Inzaghi e i suoi, a questo punto, non possono più permettersi alcun passo falso se intendono provare a riproiettarsi nuovamente ai vertici della classifica.

Pochi i dubbi di giornata da qui, ad incominciare proprio da quelli del tecnico piacentino. L’allenatore dell’Inter conferma infatti per la quarta volta consecutiva Onana tra i pali. Dinanzi a lui si schiereranno probabilmente invece: Skriniar, de Vrij e Acerbi (il quale resta momentaneamente in vantaggio su Bastoni). Solita linea di centrocampo composta a cinque invece e con i tre interni che saranno: Barella, Asllani e Calhanoglu. Sulle fasce invece toccherà a Dumfries e Gosens, fresco di gol siglato al ‘Camp Nou’. Mentre per quanto riguarda l’attacco, resta intoccabile il duo Lautaro–Dzeko, anche perché Correa – reduce da un recupero lampo – partirà dalla panchina. Quanto alla Salernitana invece, Nicola sembra intenzionato a voler cambiare qualcosa rispetto all’undici sceso in campo nell’ultima gara contro il Verona, tornando a schierare Dia dal 1′. Assente Radovanovic per squalifica – così come Maggiore che resta ancora alle prese con un infortunio – mentre le condizioni di Lovato restano ancora da verificare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All: S.Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gymober; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocci; Piatek, Dia. All: D.Nicola

ARBITRO: il sig. Sacchi della sez. di Macerata