DIRETTA Serie A, Inter-Salernitana: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Salernitana di Nicola nella decima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Salernitana a San Siro in una gara valida come lunch match domenicale della decima giornata del campionato di Serie A, che chiude due settimane molto intense per la compagine meneghina.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria in trasferta contro il Sassuolo, arrivata a cavallo della doppia sfida contro il Barcellona che ha messo in discesa la qualificazione agli ottavi di Champions League, per riscavalcare la Juventus e non perdere ulteriore terreno rispetto alle formazioni di vertice. Dall’altra gli amaranto di Davide Nicola puntano ad ottenere un risultato di prestigio dopo il successo della settimana scorsa sul Verona per allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.