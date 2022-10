Formazioni UFFICIALI Inter-Salernitana: Inzaghi fa un solo cambio

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al ‘Meazza’ nella gara tra Inter e Salernitana valevole per la decima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Salernitana che fra circa un’ora si affronteranno al ‘Meazza’ nel match valevole per la decima giornata di Serie A.

Inzaghi fa solo un cambio rispetto al ‘Camp Nou’, in difesa Acerbi prende il posto di Bastoni. Conferme per Calhanoglu in mezzo al campo e per Onana, come anticipato giovedì da Interlive.it, tra i pali: il camerunese debutta così a San Siro in una gara di campionato. Davanti Lautaro e Dzeko. Nicola si schiera a specchio: 3-5-2 con Piatek-Dia tandem d’attacco. In difesa c’è Pirola, il cui cartellino è di proprietà dei nerazzurri.

Serie A, Inter-Salernitana: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Dia. All.: Nicola

Arbitro: Sacchi di Macerata