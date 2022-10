Doppia bocciatura, Inzaghi nel mirino: “Zero fiducia”

Le scelte tecniche dell’allenatore dell’Inter fanno molto discutere sui social, i tifosi chiedono maggiore spazio a due elementi positivi della rosa

Terminato il primo tempo della sfida di campionato contro la Salernitana, l’Inter può dirsi soddisfatta di aver agguantato il vantaggio ad opera del tanto atteso Lautaro Martinez. Ciononostante non è tutto oro quel che luccica: Inzaghi ha deciso di confermare la stessa formazione che ha preso parte alla trasferta contro il Barcellona in Champions League lasciando in panchina, ancora una volta, Gosens ed Asllani.

La scelta non è stata presa di buon occhio dai tifosi nerazzurri che, al contrario, si sarebbero aspettati qualche altra chance per i due che hanno ben impattato proprio nell’impegno europeo della settimana appena conclusa. Solo con un minutaggio maggiore i due avrebbero la possibilità di esprimere il massimo del loro calcio.

Mi dispiace per Asllani e Gosens che per me potevano e dovevano giocare. — Simona santi (@sotises) October 16, 2022

Semplicemente né Asllani né Gosens rientrano nei piani di Inzaghi. Fossimo una società normale e non di pezzenti, Inzaghi andrebbe da Marotta a gennaio a chiedere un centrocampista e un esterno sinistro — Federico De Rosa (@fefodero) October 16, 2022

Se neanche contro una Salernitana, giocatori come Bellanova, Gosens e Asllani, quando li vedremo in campo? Spero che almeno al 60′ li faccia entrare.#InterSalernitana — Francesco (@Francesc031964) October 16, 2022

Inzaghi sbaglia tutto, Gosens e Asllani dal primo minuto

Per farla breve, i tifosi lamentano dell’incapacità di Inzaghi nel gestire i vari aspetti dello spogliatoio. Soprattutto la questione turnover e sostituzioni a gara in corso, al fine di soppesare al meglio le energie di tutti i calciatori in rosa a sua disposizione. Tener fuori Gosens e Asllani, insomma, non piace. E alla lunga potrebbe stancare. Ma non è detto che il tecnico piacentino non abbia un secondo fine, un piano B alle spalle.

Inzaghi ha fatto male a mio avviso a non schierare Asllani e Gosens.

Non tanto da un punto di vista tecnico (vinceremo cmq) ma per altri motivi.

Ma non avevo dubbi purtroppo.

Si conferma un allenatore poco attento ai vari aspetti della gestione di una squadra.#InterSalernitana — e.e (@ee24173417) October 16, 2022

Asllani per me a gara in corsa va benissimo. Spiace per il gol sbagliato a Barcellona ma mica siamo una charity — IM FOMENTATORE NERAZZURRO (@fyoobas) October 16, 2022

ci sta confermare la formazione che ha giocato col barcellona, ma una possibilità a gosens ed asllani l’avrei data — ari ~ (@_annaira__) October 16, 2022