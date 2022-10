Lautaro cerca il gol in Serie A: Salernitana ‘vittima’ perfetta

Il centravanti ritrova una rete in Champions League pesantissima contro il Barcellona, ora si attende la rottura del digiuno anche contro i campani

Non c’è stata partita in cui ogni tifoso nerazzurro abbia sperato almeno per un attimo che Lautaro Martinez potesse ritrovare la via del gol dopo un digiuno durato troppo a lungo, precisamente da fine agosto. La determinazione e la voglia di fare risultato hanno infine sorriso al centravanti argentino nella partita di Champions League contro il Barcellona, una delle tre che hanno impreziosito l’ottimo lavoro di gruppo svolto dagli uomini di Inzaghi nella notte magica del ‘Camp Nou’.

Quella zampata è stata dunque il simbolo di una ripresa non soltanto a livello collettivo ma anche individuale. Ora però Lautaro ha bisogno di ritrovare una certa continuità sottorete anche in campionato e non è questione di minutaggio, visto che ha giocato le ultime cinque tutte da titolare. Tra pochissime ore ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Salernitana, partita che i padroni di casa sperano di vincere con largo scarto per slanciare la propria rincorsa al primato in classifica. Per farlo è obbligatoria la presenza dello stesso Lautaro: contro i campani si è divertito non poco nel corso della passata stagione, tanto da mettere a segno 4 reti complessive tra gare d’andata e ritorno (di cui una tripletta a marzo).

Lautaro e il richiamo del gol in campionato, con lui ancora Dzeko

Intanto si aspetta a gran voce il ritorno di Lukaku, reduce dal pesante stop bimestrale che lo ha tenuto fuori dai giochi in un mix di emozioni contrastanti come rammarico ed impazienza. Non resta che attendere il via libera definitivo da parte dell’equipe medica e il resto dello staff alle dipendenze di Inzaghi, ma certo è che non prenderà parte all’incontro di quest’oggi. Dzeko ha finora svolto un buon lavoro in sua vece e dovrebbe accompagnare Lautaro nella caccia ai tre punti anche in questa occasione.