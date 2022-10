C’è l’esito ufficiale: a forte rischio per Juventus-Inter

Inter, il giocatore della Juventus potrebbe saltare il prossimo derby d’Italia dopo l’infortunio subito nella gara con il Torino

Il difensore della Juventus, che nella scorsa estate sembrava dovesse arrivare insieme a Paulo Dybala in nerazzurro Gleison Bremer, potrebbe saltare il derby d’Italia.

Il calciatore, come ha informato il club torinese nel suo sito ufficiale, ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, durante la gara disputata sabato sera contro la sua ex squadra. Gli esami clinici a cui si è sottoposto in mattinata hanno dato questo esito e quindi per il brasiliano ci saranno almeno 20 giorni di fermata ai box.

Salvo ricadute, il giocatore potrebbe riuscire a recuperare per Juventus-Inter che si disputerà il prossimo 6 novembre. In ogni caso l’allenatore bianconero dovrà fare a meno del suo nuovo acquisto, così come per Di Maria e Paul Pogba, che tra l’altro non si è ancora visto, per tutto il mese di ottobre. Quasi improbabile quindi che il difensore potrà prendere parte alle due ultime gare di Champions League e, salvo miracoli, la massima competizione europea con la squadra bianconera la rivedrà, forse, dato anche la posizione in classifica e la grossa concorrenza per i primi quattro posti, nella stagione 2022/23.