In ritiro con l’Inter, a gennaio può raggiungere l’altro Inzaghi

Inter, il giovane difensore potrebbe lasciare la squadra nerazzurra a gennaio e finire in prestito nel club allenato dal fratello del suo allenatore

Il giovane difensore dell’Inter Alessandro Fontanarosa, acquistato nel 2019 dall’Empoli, dopo le due convocazioni con la squadra maggiore nell’esordio in campionato contro il Lecce e alla quarta giornata contro la Cremonese, non ha trovato per nulla spazio nella squadra di Simone Inzaghi. Il classe 2003, che compirà 19 anni a febbraio, sembra destinato ad essere mandato in prestito in una formazione di serie B.

Voci di mercato indicano come più probabile la Reggina del fratello dell’allenatore nerazzurro Pippo Inzaghi, ma in ogni caso l’intenzione del club meneghino è di trovargli comunque una formazione di media alta classifica del campionato cadetto. In questo momento, la squadra calabrese è in piena lotto promozione ad un solo punto dalla capolista Ternana, insieme a Bari, Frosinone e Genoa.

Il giovanissimo calciatore, mancino come Alessandro Bastoni e sul quale il club nerazzurro crede tantissimo, già nelle amichevoli estive aveva ben figurato, nella sua ancora breve carriera ha già vinto lo scudetto Under 16 con l’Empoli, segnando pure un gol nella finale e lo Scudetto Primavera con l’Inter. Inoltre è anche titolare nella Nazionale italiana Under 19.

In ogni caso, prima dell’inizio del mercato invernale, l’Inter e il giovane difensore cercheranno di trovare subito la soluzione migliore per far partire la carriera del ragazzo e anche per testarne l’effettivo potenziale. L’intenzione è quella di permettergli, sin da gennaio, di poter iniziare la sua avventura nel mondo professionistico.