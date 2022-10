Ci pensa l’agente: Handanovic, la decisione sarà questa

Futuro incerto per Handanovic. Il capitano nerazzurro è chiamato a prendere ora un’importante decisione. Tutto quello che c’è da sapere sul portiere dell’Inter

Protagonista di un avvio di stagione non proprio confortante, Samir Handanovic, almeno per il momento, è ‘scivolato’ dietro ad André Onana nelle gerarchie nerazzurre.

A causa dei 13 gol subiti in sole 8 partite di campionato, l’attuale capitano dell’Inter – perlomeno secondo le nostre impressioni – ha capito che è arrivato il momento di mettersi da parte per un po’. Difatti, dopo aver fatto da ‘chioccia’ ad Onana per un breve periodo, Samir Handanovic ha saputo dimostrarsi recentemente oltre che un vero capitano, anche una persona matura, in quanto ha compreso che ormai – per via della sua età avanzata – è giunto il momento di mettersi lì ‘dietro l’angolino’ e dare il via all’era Onana in nerazzurro. Seppur Inzaghi poi, possa comunque decidere di fare affidamento sullo sloveno in qualsiasi altro momento – per esempio anche in Coppa Italia – viene da chiedersi a questo punto quale sarà il futuro dell’ex Udinese.

Calciomercato Inter, Handanovic è chiamato a prendere una decisione: il punto sul futuro del capitano nerazzurro

Nonostante nel suo contratto sia presente l’opzione di rinnovo per un altro anno, Samir Handanovic, a fine stagione, potrebbe anche decidere di optare per l’addio definitivo dall’Inter, chiaramente, nel caso in cui dovesse sentirsi ancora un titolare a tutti gli effetti.

Il suo agente – nonché Fali Ramadani – è un personaggio molto influente in Italia. In tal senso quindi, resta da dover tenere gli occhi ben puntati sul futuro dello sloveno. Eventualmente, gli altri scenari – oltre al rinnovo chiaramente – potrebbero essere quello di un suo ipotetico ritorno all’Udinese oppure un suo approdo alla Sampdoria (qualora i ‘blucerchiati’ restassero in Serie A con Stankovic ancora allenatore). In alternativa, il classe ’84 potrebbe anche andare alla ricerca di qualche altro club minore all’estero, presente anche in Champions League magari. Verso Fiorentina-Inter, le ultime sulle condizioni di Handanovic: la situazione

Proprio come precisato da Simone Inzaghi tramite le dichiarazioni rilasciate sui canali ufficiali dell’Inter, Samir Handanovic, seppur in evidenti difficoltà, viaggerà assieme alla squadra nella trasferta per Firenze. Il portiere sloveno, ha infatti riportato una lussazione al dito di una mano, che non gli permetterà di essere a completa disposizione per Firenze, ma, nonostante questo, il capitano nerazzurro per ‘puro spirito di sacrificio’ risponderà presente anche alla partita del ‘Franchi’. Tutto questo incitando tutti i suoi compagni dalla panchina e provando a ‘spingerli’ verso la vittoria finale.