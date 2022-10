Inzaghi cambia nuovamente l’attacco: le probabili di Fiorentina-Inter

Le probabili formazioni che Inzaghi e Italiano schiereranno probabilmente in campo in occasione di Fiorentina-Inter

Testa nuovamente il campionato dopo che i nerazzurri si sono imbattuti nella settimana scorsa contro la Salernitana. Questa volta invece, l’Inter se la vedrà direttamente con la Fiorentina di Vincenzo Italiano in quel del ‘Franchi’ alle ore 20:45. Vietato sbagliare per Inzaghi e i suoi, visto che gli stessi vice campioni d’Italia contano al momento già ben 4 sconfitte in Serie A.

Pochi i dubbi di giornata da qui, ad incominciare proprio da quelli dello stesso tecnico piacentino. Tra i pali, trova nuovamente conferme Onana dal 1′, anche a causa dell’indisponibilità di Handanovic. Dinanzi a lui si schiereranno probabilmente: Skriniar, de Vrij e Acerbi (il quale resta momentaneamente in vantaggio su Bastoni causa attacco influenzale avvertito negli scorsi giorni). Confermata anche la linea di centrocampo a cinque ad eccezione di Dumfries. A prendere il suo posto, sarà probabilmente Darmian, dove di fianco a lui avrà Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Quanto all’attacco invece, Lautaro resta l’intoccabile, mentre c’è Correa che si candida seriamente ad una maglia dal 1′, a discapito di Dzeko. Mentre, per quanto riguarda la Fiorentina, Italiano sembra intenzionato a non voler cambiare praticamente nulla rispetto all’undici sceso in campo nell’ultima gara contro il Lecce. La novità riguarda l’attacco, dove troverà nuovamente spazio Cabral a causa dell’assenza di Jovic. Anche Amrabat torna a disposizione dei viola dopo aver scontato la squalifica della scorsa giornata per somma di ammonizioni, ma per il momento, c’è Mandragora che resta in vantaggio su di lui in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Kouamé, Cabral, Gonzalez. All: V. Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Correa. All: S. Inzaghi.

ARBITRO: il sig. Valeri della sez. di Roma 2