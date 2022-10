Quanta precarietà nell'Inter: TREDICI giocatori a rischio addio

L’elenco dei calciatori dal futuro incerto all’Inter è piuttosto lungo. I motivi sono i più disparati ma ci sono anche nomi importanti: da Skriniar a Dzeko e Correa

L’Inter lavora in campo per lottare su tutti i fronti, mentre la società è sempre attiva in sede di calciomercato, non solo sul versante delle entrate ma anche su quello delle uscite. Sono infatti parecchi i calciatori di Inzaghi che hanno il futuro tutto da definire: da chi come Correa è chiamato a dimostrare a chi invece è in scadenza di contratto come i vari de Vrij, Skriniar o D’Ambrosio. I prossimi mesi saranno quindi fondamentali anche per la società per stilare un elenco di priorità relativamente proprio alle eventuali conferme in rosa per le prossime stagioni.

Allo stato attuale sarebbero addirittura tredici i calciatori a rischio addio in vista della prossima estate, termine entro il quale andranno prese alcune decisioni importanti.

Calciomercato Inter, un’intera squadra rischia l’addio: tredici interisti in dubbio

Il caso più spinoso e certamente più importante riguarda il destino di Milan Skriniar, diviso tra la possibilità di un rinnovo molto oneroso e le chance di un addio a costo zero che farebbero perdere all’Inter un calciatore fondamentale e di alto valore. Lo slovacco piace al PSG che ci aveva già provato in coda all’ultima sessione estiva e i prossimi mesi, soprattutto a cavallo del Mondiale, saranno decisivi.

Tanti i calciatori in scadenza 2023 oltre a Skriniar, alcuni destinati quasi sicuramente all’addio, ed altri invece dal futuro inesplorato. Cordaz, Handanovic, Dzeko, Darmian, D’Ambrosio, Acerbi, Gagliardini e de Vrij hanno l’accordo in scadenza in estate, con il difensore olandese che appare come perdita eventuale più importante. Da capire se verrà dato o meno un altro anno al capitano tra i pali, ma da secondo di Onana, mentre jolly come D’Ambrosio e Darmian potrebbero incassare un rinnovo low cost a differenza di Gagliardini che a meno di sorprese dovrebbe salutare.

Un discorso diverso lo merita invece Romelu Lukaku che è all’Inter in prestito e per il quale andrà ridiscusso un nuovo accordo. Chi invece è strettamente sotto esame è Joaquin Correa, che tra infortuni e rendimento altalenante non ha mai regalato certezze, così come Bellanova, giovane che ha bisogno di minutaggio, e che potrebbe anche trovarlo altrove in prestito.