Fiorentina-Inter: Frey polemico, lo zittiscono subito due ex nerazzurri

Fiorentina-Inter, Frey polemizza su Instagram su arbitraggio e uso del Var durante la gara gli rispondono due ex nerazzurri

La polemica ormai è divampata e questo avrebbe fatto molto piacere al simpatico giornalista Maurizio Mosca, che spiegava come la polemica nel calcio, a differenza di altri sport in cui non è possibile, sempre secondo lui, sia basilare.

Dopo la vittoria a Firenze della squadra nerazzurra e le ‘accuse’ della dirigenza viola sull’arbitraggio, anche su Instagram gli ex giocatori delle due squadre non se le mandano a dire. Ad accendere la miccia è l’ex portiere, tra l’altro di entrambe le squadre, Sebastian Frey che dal suo profilo ha dichiarato: “Inizio questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera. Spettacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi ‘spiacevoli’. Se l’Inter ha vinto e perché ci ha creduto fino in fondo ma… Sono sempre stato un pro-VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti. Usato così (o non usato), forse devo rivedere il mio modo di pensare“.

La risposta non si è fatta attendere e due ex nerazzurri come Marco Materazzi e Ivan Zamorano, hanno risposto simpaticamente ma per le rime all’ex estremo difensore.

La prima bordata arriva dall’ex difensore che ha scritto: “Seba, non dire cagate“, naturalmente sempre in modo ironico. Non è da meno l’ex attaccante che anzi rincara la dose e ha risposto con un: “Seba, vai a piangere in chiesa. Forza Inter”.