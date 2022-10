Lo segue l’Inter ma si inserisce il Napoli: i dettagli

Il Napoli prova ad anticipare l’Inter sul mercato. Occhi sul giovane talento italo-francese. Tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa situazione

Nonostante sia ancora pieno ottobre, il che vuol dire tempo di campionato e nient’altro, incominciano a farsi sempre più insistenti alcune voci riguardanti il calciomercato che verrà.

In virtù di questo per l’appunto, numerosi club sono già lì con gli occhi puntati sulla prossima finestra di mercato invernale. Tra le diverse società, candidate a voler attuare qualche cambiamento, ci sono in primis sia l’Inter che il Napoli e non è un caso che i ‘partenopei’ abbiano appena riposto il proprio sguardo su un vecchio – ma pur sempre attuale – pallino dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, il Napoli si inserisce nella corsa per Khephren Thuram: la situazione

Ventun anni, natio di Reggio Emilia e alto circa 192 centimetri: questa l’attuale carta d’identità di Khephren Thuram, giovane talento della nazionale francese Under 21. Il secondogenito di Lilian – ex campione del mondo e storico calciatore della Juventus – si trova attualmente in forza al Nizza, squadra dove vanta già 3 assist e 18 presenze stagionali. Nonostante sia stato accostato di recente all’Inter, il giovane mediano – in grado di giocare anche da interno di centrocampo – ha inoltre attirato il forte interesse da parte del ds Giuntoli e del suo Napoli. I nerazzurri lo hanno già cercato in passato, ma da lì – almeno per il momento – non se n’è fatto più niente, in quanto il Nizza resta pressoché una ‘bottega cara’ e la stessa ‘Beneamata’ vanta già svariati centrocampisti importanti in mediana. Nel mentre però, l’attenzione da parte di Marotta e soci resta inoltre rivolta a suo fratello Marcus.

Calciomercato Inter, resta viva la pista che porta a Marcus Thuram: la situazione

Dopo essere stato ad un passo dall’Inter nel 2021 – dove i nerazzurri decisero poi di virare su Correa per via dell’infortunio accusato dallo stesso giocatore francese – Marcus Thuram continua a restare tutt’ora sul taccuino della ‘Beneamata’. L’attuale centravanti del Borussia M’Gladbach è stato in grado di mettere a segno sin qui già 11 gol e 3 assist in sole 13 gare stagionali. Il classe ’97, è un profilo che garba e non poco a Marotta e soci e nel caso in cui – a giugno – dovesse decidere di non prolungare il proprio contratto in scadenza coi tedeschi, l’ex calciatore del Sochaux può seriamente diventare un’idea concreta a parametro zero per i nerazzurri.