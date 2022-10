Verso Inter-Viktoria Plzen: designata la squadra arbitrale

By

Nerazzurri verso la qualificazione agli ottavi in caso di vittoria contro il Viktoria Plzen, ecco la squadra arbitrale scelta dal UEFA

Mancano soltanto novanta minuti tra l’Inter e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, come seconda classificata del girone di cui il Bayern Monaco resta fortemente in testa. La gara contro il Viktoria Plzen, in altri termini, potrebbe essere decisiva.

Per l’occasione, l’UEFA ha diramato la designazione della squadra arbitrale. Alla direzione ci sarà il fischietto svedese Andreas Ekberg, alla seconda partita diretta in questa edizione di Champions League dopo quella tra Benfica e Maccabi Haifa. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Culum e Nyberg; Klitte quarto uomo. In sala VAR i tedeschi Dankert e Dingert.

Scelto Ekberg, questo il primo incontro coi nerazzurri

L’arbitro Ekberg ha una discreta esperienza in Europa, ma in Champions League non tanta quanta buona parte dei suoi colleghi. Quello tra Inter e Viktoria Plzen si tratterà del primo incontro con entrambe le compagini, ma dalla sua può vantare due direzioni nei match del Paris Saint-Germain.