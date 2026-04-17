LIVE Serie A, Inter-Cagliari: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Cagliari di Pisacane nella trentatreesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Cagliari a San Siro nel secondo anticipo del venerdì valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due formazioni a caccia di punti per centrare i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono dare seguito alle vittorie contro la Roma e il Como per allungare ulteriormente in testa alla classifica sul Napoli e sul Milan. Senza lo squalificato Sucic, si cerca un successo per prepararsi al meglio al ritorno della semifinale di Coppa Italia di martedì contro gli stessi lariani di Fabregas.

Dall’altro lato i rossoblù di Vincenzo Pisacane, che a loro volta sono reduci dalla partita vinta contro la Cremonese, sognano il colpaccio in trasferta per allontanarsi in maniera definitiva dalla zona retrocessione. Con l’ex Sebastiano Esposito che spera di battere il fratello minore Francesco Pio.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Lautaro Martinez e da Pio Esposito. La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi anche sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Cagliari live in tempo reale.