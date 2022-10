L’Inter va all’attacco: “Offerta molto importante, non potrà dire di no”

I nerazzurri puntano a chiudere l’operazione prima del Mondiale in Qatar. Sprint post Champions, ecco tutti i dettagli

La qualificazione agli ottavi di Champions e poi… I rinnovi. Anzi il rinnovo, quello di Skriniar. È questo il piano pre Mondiale dell’Inter. Ora testa al Viktoria Plzen, con tre punti la squadra di Inzaghi staccherebbe il pass per la fase ad eliminazione diretta senza aspettare il risultato di Barcellona-Bayern. Da mercoledì in avanti, via alla trattativa con l’entourage del difensore slovacco in scadenza a giugno.

Inter, per Skriniar subito l’offerta massima

Diciamo che per Skriniar non ci sarà una vera e propria trattativa, perché sul tavolo i nerazzurri metteranno fin da subito l’offerta più alta possibile per convicere il classe ’95 a firmare un nuovo accordo. Parliamo di una cifra tra i 6 e i 6,5 milioni netti, bonus esclusi, che poi sono gli stipendi rispettivamente di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. L’Inter non potrà e non andrà oltre quel tetto, quindi starà poi a Skriniar valutare la scelta migliore per il suo futuro. Il Psg gli garantisce sui 9 milioni bonus inclusi e, ovviamente, una maggiore competitività a livello europeo; all’Inter però sta bene, il suo ruolo è intoccabile e adesso – con l’uscita di scena di Handanovic – porta al braccio anche la fascia da capitano…

Inter, Rinnovo Skriniar: “Offerta molto importante prima del Mondiale”

La ‘mossa’ della società di Zhang per provare a blindare Skriniar è dunque imminente, come ha confermato ieri Antonio Cassano alla ‘Bobo Tv’: “Mi hanno detto che prima del Mondiale l’Inter farà un’offerta molto, molto importante a Skriniar, da 6 milioni di euro a stagione. È una notizia quasi certa questa, che ho approfondito proprio. Penso che il ragazzo non potrà dire no a questa proposta“. Cassano potrebbe aver parlato con Ausilio, anche se ‘FantAntonio’ ha negato che la notizia gli sia arrivata dal Ds interista: “Non è lui che me l’ha detto”.

Va detto che, come raccolto da Interlive.it, il club di viale della Liberazione non è al momento disposto a cederlo nel mercato di gennaio qualora rifiutasse la proposta di prolungamento.