Dzeko e il rinnovo con l’Inter: annuncio in diretta tv

Dzeko e l’Inter chiamati a prendere presto una decisione sul proprio futuro. Nel frattempo spunta un inaspettato annuncio in diretta

Protagonista di uno splendido avvio di stagione assieme ai nerazzurri, l’attuale centravanti dell’Inter Edin Dzeko, nonostante tutte le difficoltà del caso, è riuscito ad esprimersi su ottimi livelli anche in quest’annata.

Numeri tutt’altro che banali i suoi. Già 4 gol e 3 assist collezionati in sole 15 gare complessive. Questo è quello che recita attualmente il suo tabellino. Il ‘Cigno di Sarajevo’, grazie al suo rendimento offerto infatti, non ha minimamente – se non soltanto in parte – fatto rimpiangere Romelu Lukaku a tutti i tifosi nerazzurri. Il belga si trova ai box dall’ormai scorso 28 agosto circa a causa di quel suo fastidio muscolare accusato alla coscia sinistra. Non per niente però, per Edin Dzeko – a testimonianza di quanto fatto di buono sin qui – è in arrivo un’altra chance da titolare e vale a dire proprio nella giornata di oggi in quel del ‘Meazza’ contro il Viktoria Plzen (con l’ex United che viaggia ormai spedito verso una convocazione tra l’altro). Nel frattempo, spunta fuori un dubbio sul futuro del centravanti bosniaco.

Sabatini esce allo scoperto: “Dzeko? Un grandissimo uomo. Lo terrei sempre con me”

In queste ultime ore, Walter Sabatini ha parlato a Calciomercato.it in onda su Tv Play e l’ha fatto a proposito di Edin Dzeko – suo vecchio ma pur sempre attuale pallino – in quanto fu egli stesso a portarlo in passato con sé a Roma. Queste le dichiarazioni rilasciate da parte dell’ormai ex ds di Inter e Salernitana nei confronti del centravanti bosniaco: “E’ un ragazzo che non perderei mai perché è un uomo leale, un giocatore corretto ed una grande persona. Se la squadra ha bisogno di giocare palloni alti si fa trovare, se c’è bisogno di palleggio Dzeko si fa trovare. E’ un gran compagno di squadra e quindi un valore aggiunto. Io dirigente un giocatore come Dzeko lo tengo in ogni momento, ma dico anche come sempre che i dirigenti dovrebbero stare zitti, sono altri quelli che devono parlare”.

Calciomercato Inter, Dzeko chiamato a prendere una decisione: i possibili scenari legati al suo futuro

Trasferitosi alla corte nerazzurra nella passata stagione, Edin Dzeko – checché se ne dica – è riuscito a smentire tutti in positivo in questa sua esperienza trascorsa finora alla ‘Beneamata’. Seppur infatti, all’inizio ci fossero un po’ di dubbi sul suo rendimento – a causa della sua età avanzata chiaramente – il centravanti bosniaco, in meno di un anno e mezzo trascorso all’Inter, è riuscito a siglare già la bellezza di 21 gol e 13 assist in 65 apparizioni totali. Una volta giunti a questo punto però, viene da chiedersi quale sarà il suo futuro. In tal senso, ben presto potrebbero essere intavolate alcune possibili trattative sul suo eventuale rinnovo di contratto. E’ chiaro allo stesso tempo che anche Dzeko in primis abbia voglia di continuare a giocare a grandi livelli e all’Inter per l’appunto, può ancora fare comodo. I rapporti tra il suo entourage e l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ sono poi pressoché eccellenti e questa cosa non può far altro che piacere a tutti i supporters nerazzurri.