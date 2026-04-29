Scudetto 2024-25 falsato: “Da assegnare a Napoli e Inter”

La Procura di Milano chiede gli audio Var originali di Inter-Roma con il famoso “fatti i fatti tuoi” detto a Piccinini

C’era chi voleva far passare l’Inter come colpevole. Addirittura paragonandola alla Juventus dell’era Calciopoli. E invece dalle indagini sta emergendo un quadro in cui i nerazzurri sono vittime (e non poteva essere altrimenti visto che lo scudetto non lo hanno vinto) degli arbitri. Lente di ingrandimento su Inter-Roma 0-1, con il clamoroso fallo da rigore di Ndicka su Bisseck non fischiato in campo da Fabbri.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’Avar Piccinini voleva intervenire, ma il Var Di Bello gli dice “fatti i fatti tuoi” dopo la bussata di Gervasoni. Il quotidiano La Repubblica rivela che la Procura di Milano ha chiesto gli audio originali della sala Var, fatti sparire la scorsa stagione. Il PM Ascione ha raccolta la denuncia dell’ex assistente arbitrale Rocca e ci sarebbe un altro ex arbitro che ha confermato quanto accaduto a Lissone.

QURELARE PER DANNO DI IMMAGINE. AVANTI @Inter — Miriam ⭐️⭐️ (@bedconejo) April 27, 2026

Si va sempre di più verso l’annullamento del campionato 2024/25 e revoca scudetto in quanto falsato — Ediavo (@qadotavo86227) April 28, 2026

Lo scudetto 2024/25 è ufficialmente il più falsato della storia — Pulcino Pio ⭐️⭐️ (@IM_theRox) April 27, 2026

L'Inter, per il campionato scorso, è evidentemente parte lesa (come d'altronde quest'anno). Semmai ci sarà un'inchiesta sportiva sul 2024/25 sarà solo per revocare lo scudetto al Napoli e assegnarlo giustamente all'Inter. — Leo⭐⭐ (@Leo08213382) April 27, 2026

#Inter parte lesa nella stagione 24-25, ma #Napoli non c'entra, colpa degli arbitri. E allora tanto vale assegnare quello scudetto a due squadre visto che ormai non si può fare più lo spareggio. Nell'albo d'oro 24-25: Napoli/Inter — Marco (@okko984) April 29, 2026

Intanto i tifosi sui social chiedono giustizia. C’è chi invita l’Inter a querelare e chiedere un maxi risarcimento all’AIA e alla Figc, dice che lo scudetto 2024-25 sia il più falsato della storia e chi ne chiede la revoca al Napoli e l’assegnazione ai nerazzurri. C’è pure chi assolve i partenopei e chiede che nell’albo d’oro vengano assegnati due titoli per l’anno passato, uno all’Inter e uno ai partenopei visto che ormai non si può più giocare lo spareggio.