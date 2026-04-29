Inter, prestito e scambio. E Romano sgancia la bomba McTominay

Cambio di strategie sul mercato per Marotta e Ausilio. Un affare dato per fatto può cambiare le modalità per colpa… della Juve

Ragionare per priorità. L’Inter avrà molto da fare nella sessione estiva di calciomercato, sia in entrata che in uscita, in molti reparti. In particolare in difesa e a centrocampo, ecco perché si sta facendo un passo indietro su Vicario: il portiere può aspettare, con Josep Martinez pronto a essere promosso a titolare. C’è poi un altro affare che sembrava chiuso, ma forse ancora non lo è del tutto.

Stiamo parlando di Tarik Muharemovic: accordo tra i nerazzurri e il difensore centrale classe 2003, manca ancora quello con il Sassuolo. Ballano circa 5 milioni di euro tra domanda e offerte, condizionate dal fatto che la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita. E allora si pensa ad una nuova formula: scambio con il giovane Mosconi e prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per il nazionale bosniaco.

In mediana, dopo l’assalto fallito a gennaio, si farà un nuovo tentativo per Curtis Jones. Stavolta il Liverpool dovrebbe farlo partire, anche perché in scadenza 2027. La conferma arriva dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Piace in Premier, ma la Serie A può essere un’opzione. Non ci sono accordi con nessuno, ma può fare lo stesso percorso di McTominay al Napoli“. Scegliere l’Italia per rilanciare la propria carriera.