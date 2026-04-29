Nico Paz all’Inter: 40 milioni+IVA. Poi altri due colpi top

Il fondo Oaktree vuole un acquisto mediatico e punta il fantasista del Como che tornerà al Real Madrid. Ecco la strategia

Ormai da quasi un anno l’Inter sta corteggiando Nico Paz. E non ha intenzione di smettere di corteggiarlo. Il trequartista argentino sta facendo benissimo a Como, ma sa che il suo futuro non sarà in riva al lago. Il Real Madrid ha intenzione di esercitare la clausola di riacquisto a 9 milioni di euro. Poi deciderà se tenerlo, ma in quel ruolo ci sono già tanti giocatori in rosa, oppure cederlo a sei o sette volte il prezzo per riportarlo a casa.

Dal canto suo Nico Paz vorrebbe avere una chance al Real, ma non comprimario. E l’Inter per lui è molto di più di una semplice alternativa. Il legame suo e della famiglia con Javier Zanetti è noto e sa che in nerazzurro potrebbe essere protagonista in Serie A e in Champions. Inoltre il fondo Oaktree vuole fare un colpo mediato e il fantasista albiceleste sembra il profilo perfetto. Ma come pagarlo?

Per il mercato estivo sono stati stanziati 40 milioni di euro più IVA (da intendersi come I Vari Addii). Dalle cessioni dei vari Frattesi, Luis Henrique, Diouf e Dumfries – come riporta il Corriere dello Sport – i nerazzurri contano di racimolare i soldi per prendere oltre Nico Paz, anche il mediano Manu Kone e un altro esterno offensivo come Diaby o difensivo come Palestra.