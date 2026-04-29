Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioni

Novità tra gli obiettivi in Serie A per la prossima estate: Marotta e Ausilio vogliono piazzare il colpo

In attesa di conquistare il 21esimo scudetto e di capire se ci saranno novità sul caso arbitri, l’Inter ha già iniziato a proiettarsi alla prossima stagione. Tante le mosse in entrata e in uscita che saranno necessarie nella sessione estiva di calciomercato per ridisegnare la rosa a disposizione di mister Chivu. Come sempre il presidente Marotta e il Ds Ausilio valuteranno in primis le eventuali occasioni che si presenteranno.

A tal proposito si guarda sempre in casa Roma, visto che il club giallorosso dovrà mettere a bilancio plusvalenze per 80 milioni di euro per rientrare nei paletti del fair play finanziario imposti dalla Uefa. Da tempo l’Inter ha nel mirino Manu Kone, ma l’eventuale rinnovo di Calhanoglu unito al riacquisto di Stankovic dal Club Brugge, potrebbe far passare il mediano francese in secondo piano rispetto ad un compagno di squadra.

Parliamo di Evan Ndicka, difensore centrale di piede sinistro, che potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Bastoni in caso di cessione al Barcellona. In queste ore il nome del nazionale ivoriano è tornato alla ribalta per il famoso episodio del rigore su Bisseck sul quale indaga la Procura di Milano. Un ‘nemico’ suo malgrado che in futuro potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Secondo il sito Blasting News, l’affare può andare in porto a fronte di un’offerta da 35 milioni di euro.