Inter, Calhanoglu via gratis: “Due club di Serie A sul turco”

Il regista della squadra di Chivu è in scadenza di contratto nel 2027. Non solo Galatasaray, spuntano due storiche rivali dei nerazzurri

Stagione travagliata per Hakan Calhanoglu, di nuovo alle prese con un infortunio. Dopo essere stato fermo per circa due mesi a inizio 2026 per un problema al polpaccio, il centrocampista turco stavolta è alle prese con un risentimento al soleo della gamba sinistra. Sono già quattordici le gare saltate in stagione considerando tutte le competizioni, cui si aggiungeranno le prossime due contro Parma e Lazio.

La speranza di Calhanoglu e di tutto il popolo interista è che possa recuperare per la finale di Coppa Italia, ma ad oggi filtra pessimismo. Questi frequenti problemi fisici potrebbero far cambiare idea per l’ennesima volta al club nerazzurro sul suo futuro. L’ex milanista ha il contratto in scadenza nel 2027 e il rinnovo potrebbe allontanarsi. Da capire se potrà essere ceduto in estate al Galatasaray o restare e poi salutare da svincolato.

In questo secondo caso, potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso, così come delineato dal giornalista Fernando Siani a Cronache di spogliatoio: “Dovrebbe andare a scadenza nel 2027 con un po’ di chiamate interessanti dall’Italia per l’anno prossimo”. “La Juventus” suggerisce Giuseppe Pastore. “E il Napoli” aggiunge lo stesso Siani. Ma è difficile pensare che Calhanoglu tradirebbe così l’Inter.