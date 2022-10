“Se con l’Inter o meno…”: Dzeko e il ‘messaggio’ sul rinnovo

Il bomber bosniaco MVP di Inter-Viktoria Plzen: “Provo sempre a dare il massimo anche a 36 anni. Posso ancora giocare a questi livelli”

“Menomale oggi non c’era Brozovic…”. Scherza Dzeko, premiato dall’Uefa come migliore in campo della sfida col Viktoria Plzen che l’Inter ha stravinto con un sonoro 4-0 staccando il pass per gli ottavi di Champions League.

“A parte il quarto d’ora iniziale, abbiamo fatto molto bene – ha aggiunto a ‘Prime Video’ il bomber bosniaco, autore di una grande prestazione condita da una doppietta – Faccio quello che devo fare, è il mio dovere. Provo sempre a dare il massimo anche a 36 anni. Gol Mkhitaryan? Mi sono abbassato perché sentivo qualcuno chiamare la palla, credevo fosse Dumfries, non mi aspettavo lui in quel posto”.

Inter-Viktoria Plzen, Dzeko: “Non penso al rinnovo, ma posso ancora giocare a questi livelli”

Nonostante l’età, Dzeko riesce a fare ancora la differenza. Non impossibile il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno: “Al mio futuro non ci penso proprio, c’è una stagione in corso. Mi sento bene e so che posso ancora giocare a questi livelli, poi vediamo. Se con la maglia dell’Inter o meno si vedrà…”.