Annuncio in diretta: “Cessione? Zhang ha una sola cosa in mente”

Ancora un altro grande intervento nella diretta streaming della trasmissione TvPlay, per conto di ‘calciomercato.it‘, questa volta da parte di Gian Luca Rossi – giornalista di fede nerazzurra – sulla questione legata alle voci di cessione delle quote societarie dell’Inter da parte di Zhang.

“Potrebbe non essere una bella notizia, ma l’Inter andrà avanti con questa società”, ha aperto il giornalista. “Quegli striscioni che la Curva spesso appone sugli spalti non toccano minimamente la sensibilità del presidente Zhang. Lui fa finta di niente. Qualsiasi cosa gli venga detta, lui va avanti per la sua strada. E non se ne frega neppure di quello che scrivono sui giornali, è molto sfuggente”, ha poi aggiunto.

Rossi rilancia Conte, ma Inzaghi piace

Quanto alla gestione Conte e quella Inzaghi, Rossi ha così commentato: “Al piacentino mancano il carisma e l’esperienza che sono parte del primo. In Europa però gli va riconosciuto il fatto che sia arrivato agli ottavi per il terzo anno consecutivo. Facendo un discorso a tutto tondo, Conte ci ha comunque dato l’impressione di avere una marcia in più. Indipendentemente da quale allenatore venga scelto da Marotta, sto sempre dalla sua parte. Personalmente scelgo sempre quello che mi fa vincere. Al momento sto ancora meglio con lo scudetto, rispetto ai due altri trofei