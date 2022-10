Gli ultrà dell’Inter hanno vietato qualsiasi coro durante la gara contro la Sampdoria dell’ex Stankovic in corso allo stadio ‘Meazza’

Cori vietati e striscioni ritirati stasera al ‘Meazza’ dove è di scena la sfida fra l’Inter e la Sampdoria valevole per la undicesima giornata di Serie A.

Per diversi minuti non si è riuscito a capire il motivo del ‘silenzio’ degli ultrà interisti, poi la notizia è cominciata a circolare. Il centro nevralgico del tifo nerazzurro è a lutto per la morte terribile e improvvisa di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà dell’Inter. Come riportano ‘Il Giorno’ e altri media, il 68enne è stato ucciso sotto casa a colpi di pistola.